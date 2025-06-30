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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ أكاديمية العلوم والنقل البحري بتقدمها في تصنيف تايمز

محافظ أسوان يهنئ أكاديمية العلوم والنقل البحري لفوزها بمراكز متقدمة ضمن تصنيف تايمز
محافظ أسوان يهنئ أكاديمية العلوم والنقل البحري لفوزها بمراكز متقدمة ضمن تصنيف تايمز
أ ش أ

قدم محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، التهنئة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار لفوزها بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية من بين 51 جامعة، والمركز الثامن عربياً من بين 350 جامعة ، والمرتبة 104 عالمياً من أصل 2318 جامعة ضمن تصنيف " Times Higher Education Impact Rankings 2025 " .


ووجه المحافظ ،في بيان اليوم /الاثنين/، تمنياته مزيداً من التقدم للأكاديمية لإستكمال مسيرتها ورسالتها نحو التميز، وتعزيز مكانتها العلمية على المستويين الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل وفقاً للرؤية الإستراتيجية المتكاملة والخطة الطموحة التى تنتهجها الأكاديمية للاستثمار في العنصر البشري، وإيجاد بيئة تعليمية وبحثية تعزز من الإبتكار وريادة الأعمال، وترسخ مكانتها كمنارة علمية عربية متميزة فى مصر والعالم العربي .


وفي سياق أخر، أشاد محافظ أسوان بالدور المتميز والجهود العديدة التى تقوم بها مؤسسة "أم حبيبة"، من خلال تميزها الفعال لخدمة جهود التنمية ومساندة الجهود التنفيذية للدولة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بالمدير التنفيذى لمؤسسة "أم حبيبة" الجديد محسن كمال، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .


وتقوم المؤسسة بمشروعات خدمية داخل أسوان، فيما يتعلق بمشروع تطوير مسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى ، فضلاً عن المزرعة النموذجية بكركر لما ستحققه من عوائد إيجابية فى توفير فرص العمل التدريبية وتأهيل الشباب، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات الهادفة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية وإنتاجية فى مجالات العمل العام والتطوعى سواء التعليمية أو الصحية أو البيئية .
 

محافظ أسوان أكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى جمهورية مصر العربية

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