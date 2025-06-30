خدمة وفقاً للمعايير العالمية.. تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان غداً

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح المنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطن الأسوانى تلقى الخدمة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير العالمية.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بدءاً من الغد الأول لشهر يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وكلف المحافظ بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة نائب المحافظ وعضوية المختصين لسرعة التفاعل مع أى شكاوى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وتلبيتها ، وبالتوازى سيتم المتابعة اللحظية من المحافظ شخصياً للتدخل لدى المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول ، فضلاً عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرفة العمليات الرئيسية لهيئة الرعاية الصحية برصد أى شكاوى أو مطالب جماهيرية.

التأمين الصحى الشامل

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى ، والدكتورة هدى القاضى مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على تسكين العاملين المثبتين والمعينين فعلياً لبدء عملهم من صباح الغد كلاً فى موقع عمله المحدد له ضمن جهود دعم القوى البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بالمنظومة ، ويتم بالتوازى توزيع باقى العاملين المتعاقدين بهدف توفيق الأوضاع بشكل يحقق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم .

وكلف المحافظ بأن يتواكب مع ذلك تقديم خدمات الإشتراك والتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل عبر منافذ المستفيدين والتى تضم 3 منافذ بمركز ومدينة أسوان وهى المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ، ومركز خدمات مصر العامة ، ومقر فرع التأمين بشارع سعد زغلول أسفل عمارة الأوقاف ، فضلاً عن المراكز التكنولوجية فى دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

علاوة على توافر الخدمة للمنتفعين والمستفيدين بمستشفيات النيل بإدفو ، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والرمد ، وأيضاً داخل مستشفيات كوم أمبو ودراو ومعهد الأورام تسهيلاً على المواطنين.

ووجه المحافظ بأن يتم الإستمرار فى صرف علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط من الوحدات الصحية التى قام المواطنين بالتسجيل بها بجوار محل إقامتهم ، مع صرف علاج باقى الأمراض التى تحتاج إلى مناظرات والعرض على إستشاريين من المستشفيات القريبة .