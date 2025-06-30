قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاينة حريق مطعم شهير في شارع جسر السويس تكشف الأسباب | صور
الزمالك يستعد لإعلان رحيل الجهاز الطبي والإداري لفريق الكرة.. اعرف السبب
إحالة أوراق عامل متهم بهتك عرض طفلة في الأقصر إلى مفتى الجمهورية
خلاف داخل الزمالك حول مصير شيكابالا.. تفاصيل
سالم الدوسري مرشح لدخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025
أشرف بن شرقي يشارك صورا من الجيم
الزمالك يحيل أزمة أحمد حمدي إلى المدير الرياضي .. تفاصيل
نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو
الأزهر يتقدم على 199 جامعة في التصنيف العالمي
الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء كندا ويؤكد: تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار المنطقة
الرئيس السيسي لـ رئيس وزراء كندا: إقامة الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط
قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خدمة وفقاً للمعايير العالمية.. تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان غداً

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح المنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطن الأسوانى تلقى الخدمة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير العالمية. 

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بدءاً من الغد الأول لشهر يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. 

وكلف المحافظ بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة نائب المحافظ وعضوية المختصين لسرعة التفاعل مع أى شكاوى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وتلبيتها ، وبالتوازى سيتم المتابعة اللحظية من المحافظ شخصياً للتدخل لدى المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول ، فضلاً عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرفة العمليات الرئيسية لهيئة الرعاية الصحية برصد أى شكاوى أو مطالب جماهيرية. 

التأمين الصحى الشامل 

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى ، والدكتورة هدى القاضى مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية. 

شدد الدكتور إسماعيل كمال على تسكين العاملين المثبتين والمعينين فعلياً لبدء عملهم من صباح الغد كلاً فى موقع عمله المحدد له ضمن جهود دعم القوى البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بالمنظومة ، ويتم بالتوازى توزيع باقى العاملين المتعاقدين بهدف توفيق الأوضاع بشكل يحقق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم .

وكلف المحافظ بأن يتواكب مع ذلك تقديم خدمات الإشتراك والتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل عبر منافذ المستفيدين والتى تضم 3 منافذ بمركز ومدينة أسوان وهى المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ، ومركز خدمات مصر العامة ، ومقر فرع التأمين بشارع سعد زغلول أسفل عمارة الأوقاف ، فضلاً عن المراكز التكنولوجية فى دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو. 

علاوة على توافر الخدمة للمنتفعين والمستفيدين بمستشفيات النيل بإدفو ، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والرمد ، وأيضاً داخل مستشفيات كوم أمبو ودراو ومعهد الأورام تسهيلاً على المواطنين. 

ووجه المحافظ بأن يتم الإستمرار فى صرف علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط من الوحدات الصحية التى قام المواطنين بالتسجيل بها بجوار محل إقامتهم ، مع صرف علاج باقى الأمراض التى تحتاج إلى مناظرات والعرض على إستشاريين من المستشفيات القريبة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

غزة

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرد على أنباء وجود مخدرات في المساعدات بغزة

ماجد بامية نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي

نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

مساعد وزير الخارجية الإيراني

إيران تطالب بضمانات عدم التعرض لهجوم خلال المحادثات القادمة

بالصور

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

المزيد