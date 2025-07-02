محافظ أسوان: رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية غرب سهيل.. ومحاسبة رادعة لمخالفي القانون

شهد اللقاء الجماهيرى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المواطنين مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى إرتسمت على وجوههم وذلك بعد إيجاد حلول فورية لمشاكلهم وتلبية لمطالبهم .

وخلال اللقاء الذى حضره مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بتوفير محول كهرباء بديل جهد منخفض كحل عاجل بالتنسيق بين قطاع توزيع الكهرباء والوحدة المحلية لخدمة سكان المرحلة الأولى بحى الصداقة الجديدة بهدف تحقيق إنتظام التيار الكهربائى ، وبالتوازى يتم إدارج تركيب محول جديد فى الخطة الإستثمارية للعام الجديد بالوحدة المحلية كحل آجل .

وكلف المحافظ مسئولى البريد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمعاينة مبنى الوحدة بقرية الأعقاب لإستخدامه كمقر مؤقت لتقديم الخدمات البريدية لأهالى القرية ، لحين القيام ببناء وإنشاء مقر جديد على الطراز الحديث بواسطة الهيئة القومية للبريد المصرى فى نفس المقر الحالى المقام به مكتب البريد ، والذى تعرض لتصدعات به .

اللقاء الجماهيرى

وفى نفس السياق أمر إسماعيل كمال بقيام مديرية الإسكان برفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية غرب سهيل خلال شهرين ووضع اللمسات الجمالية بها لنقل الخدمات الطبية والعلاجية إليها ، والتى يتم توفيرها داخل إحدى جمعيات تنمية المجتمع ، مع القيام بفرش الوحدة وتجهيزها بشكل كامل .

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لتخصيص مقر بقرية مصمص ليكون مخصصاً كمركز للتعافى من الإدمان ، وذلك بعد أخذ الموافقات والإجراءات اللازمة بواسطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء حتى يتسنى تنفيذه وفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة لذلك .

كما كلف محافظ أسوان بقيام الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة بعض الملفات ، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع قطع الأراضى الفضاء بالمراكز والمدن ، والتى تم إيقاف التعامل فيها طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

وشدد المحافظ على المحاسبة الرادعة لأى مسئول بالمحليات يثبت مخالفته للقوانين فى إطار النهج الذى تتبعه المحافظة للقضاء على الفساد الإدارى .

وفى نفس الوقت شهد اللقاء الجماهيرى توجيه المحافظ بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل لعدد من الحالات الإنسانية ، فضلاً عن تكليف مديرية الصحة بتوفير أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لبعض الحالات وذلك من خلال التنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإدارج الحالات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على المزايا الخاصة بهذه المظلة التى تم تطبيقها والإطلاق الرسمى لها بداية من يوليو الجارى ، علاوة على توفير فرص عمل لحالات أخرى فى القطاع الخاص بواسطة مديرية العمل .

فيما قدم المواطنين شكرهم لمحافظ أسوان لإتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم ، وإتخاذ الإجراءات الفورية بكل عدالة وشفافية مطلقة بما يساهم فى رفع المعاناة عنهم .