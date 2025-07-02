منظومة التأمين الصحي الشامل تصل أسوان.. والمحافظ يكشف التفاصيل

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن نظام العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل مكون من ثلاث هيئات رئيسية، مشيرا إلى أن أى مواطن يحتاج خدمة صحية يقدم للوحدة الصحية التي يقدم فيها.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى الدول المتقدمة تمثل طبيب الأسرة يتم تحديد له نوع العلاج وهو يحتاج التحويل إلى مستشفى من أجل تلقي العلاج، ولو فى حالة أراد الذهاب إلى مكان أخر إلى مستشفى أو خلافه، يتم توجيهه إليها لتلقي الخدمة بالكامل، والتكلفة يتحملها التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن هذه المنظومة ستجعل الخدمة داخل المحافظة فى مكان آخر.