أخبار أسوان| الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الشامل وغلق محلات مخالفة وتشغيل لعبّارة نيلية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2025 أحداثًا متنوعة.

غلق وتشميع 169محل وكافيه لمواجهة الأوكار غير المرخصة بأسوان



تستكمل الوحدات المحلية، سلسلة جهودها المكثفة لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة على مدار اليوم ، خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، لتحقيق المواجهة الحازمة للأوكار غير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية ، وبما يساهم فى بسط الأمن والأمان وتحقيق الإستقرار المجتمعى بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بمواصلة الحملات المكبرة التى إستهدفت غلق وتشميع 70 محل ومقهى وكافيه مخالف وغير ملتزم بنطاق قروى وادى خريت مع تحرير المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية.

فى أسوان.. تشغيل إحدى العبارات لخدمة حركة المواطنين بقرية المنصورية



من أجل تلبية لمطالب أهالى قرية المنصورية شمال أسوان بإعادة تيسير حركة الملاحة بين القرية وشرق النيل من أجل تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم التشغيل الفعلى لإحدى العبارات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو فى الخط الملاحى بين غرب وشرق نهر النيل لخدمة أكثر من 22 ألف نسمة بقرية المنصورية ، وذلك لحين الإنتهاء من إصلاح العبارة الخاصة بالقرية ، والتى يتم حالياً رفعها لنقلها إلى محافظة الإسكندرية لرفع كفاءتها بالترسانة البحرية حتى يتم تعويمها مرة أخرى .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتفقد الموقع المقترح للحملة الميكانيكية بأبو الريش



تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموقع المقترح لنقل الحملة الميكانيكية الخاصة بديوان عام المحافظة من حى أطلس إلى منطقة بجوار قرية أبو الريش، على مساحة 1000 م2، ويستوعب نحو 100 سيارة، وتم تطويره بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتفريغ الأحياء والمناطق السكنية من أسباب الضوضاء والإزعاج للمواطنين.

وأثناء تفقده للموقع برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المختصة ، كلف الدكتور إسماعيل كمال، مديرية الطرق بتمهيد ورصف الطريق المؤدى لموقع الحملة، مع مراجعة منظومة الإطفاء والحريق بواسطة الحماية المدنية ، فضلاً عن ربط كاميرات المراقبة بالمنظومة الرئيسية بالديوان العام.

محافظ أسوان يشكر الرئيس السيسى على منظومة التأمين الصحى الشامل



شهدت محافظة أسوان اليوم الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبهذه المناسبة قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى والغير مسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لإنتظام العمل بالصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و 89 مركز طبى ووحدة صحية من مستهدف 112 مركز طبى ووحدة صحية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه فى البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .