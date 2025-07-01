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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع 169محل وكافيه لمواجهة الأوكار غير المرخصة بأسوان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تستكمل الوحدات المحلية، سلسلة جهودها المكثفة لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة على مدار اليوم ، خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، لتحقيق المواجهة الحازمة للأوكار غير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية ، وبما يساهم فى بسط الأمن والأمان وتحقيق الإستقرار المجتمعى بمختلف أنحاء المحافظة. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بمواصلة الحملات المكبرة التى إستهدفت غلق وتشميع 70 محل ومقهى وكافيه مخالف وغير ملتزم بنطاق قروى وادى خريت   مع تحرير المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية. 

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان، بغلق وتشميع 52 محل ومقهى شارع السوق ومناطق الشيخ هارون والسيل بنطاق حى غرب وشرق ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بغلق وتشميع 13 مخالفة بمنطقة السوق ، والشوارع الملحقة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

غلق وتشميع

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين، بفصل التيار الكهربائى عن 10 محال مخالف لعدم إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء ، وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 24 مقهى وكافتيريا بشارع 23 يوليو ، والشوارع الجانبية بوسط المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

هذا ومن أجل تلبية لمطالب أهالى قرية المنصورية بإعادة تيسير الحركة الملاحة بين القرية وشرق النيل من أجل تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل. 

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أنه تم التشغيل الفعلى لإحدى العبارات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو فى الخط الملاحى بين غرب وشرق نهر النيل لخدمة أكثر من 22 ألف نسمة بقرية المنصورية .

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