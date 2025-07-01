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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الموقع المقترح للحملة الميكانيكية بأبو الريش

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموقع المقترح لنقل الحملة الميكانيكية الخاصة بديوان عام المحافظة من حى أطلس إلى منطقة بجوار قرية أبو الريش، على مساحة 1000 م2، ويستوعب نحو 100 سيارة، وتم تطويره بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتفريغ الأحياء والمناطق السكنية من أسباب الضوضاء والإزعاج للمواطنين.

وأثناء تفقده للموقع برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المختصة ، كلف الدكتور إسماعيل كمال، مديرية الطرق بتمهيد ورصف الطريق المؤدى لموقع الحملة، مع مراجعة منظومة الإطفاء والحريق بواسطة الحماية المدنية ، فضلاً عن ربط كاميرات المراقبة بالمنظومة الرئيسية بالديوان العام.

ووجه بأن يتوازى مع ذلك تجهيز المكاتب الإدارية ودورات المياه والخزانات وغيرها من المكونات الأخرى، مع الاهتمام بالنظافة العامة لتكون على أتم استعداد وجاهزية فى حالة التشغيل للحملة الميكانيكية بهذا الموقع ليؤدى الخدمة بالجودة المطلوبة على أكمل وجه.

إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

على جانب أخر شهدت محافظة أسوان اليوم الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وبهذه المناسبة قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لإنتظام العمل بالصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و89 مركز طبى ووحدة صحية من مستهدف 112 مركز طبى ووحدة صحية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه فى البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .

وتابع المحافظ أسلوب وآلية التشغيل للمنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطنين تلقى الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة فى سهولة ويسر، وذلك من داخل غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية بمستشفى أسوان التخصصى العام بحى الصداقة الجديد.

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