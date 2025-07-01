فى أسوان.. تشغيل إحدى العبارات لخدمة حركة المواطنين بقرية المنصورية

من أجل تلبية لمطالب أهالى قرية المنصورية شمال أسوان بإعادة تيسير حركة الملاحة بين القرية وشرق النيل من أجل تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم التشغيل الفعلى لإحدى العبارات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو فى الخط الملاحى بين غرب وشرق نهر النيل لخدمة أكثر من 22 ألف نسمة بقرية المنصورية ، وذلك لحين الإنتهاء من إصلاح العبارة الخاصة بالقرية ، والتى يتم حالياً رفعها لنقلها إلى محافظة الإسكندرية لرفع كفاءتها بالترسانة البحرية حتى يتم تعويمها مرة أخرى .

وأوضح بأن ذلك يأتى فى ظل الإهتمام الذى توليه أجهزة المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذه العبارات وتأمين حياة المواطنين ، وهو الذى يتوازى معه قرب الإنتهاء من مشروع إنشاء محور وكوبرى دراو بطول 18 كم ، وبتكلفة تصل لأكثر من 1.4 مليار جنيه مما سيساهم بشكل مباشر فى ربط القرى الواقعة بغرب النيل بشرقه.

حركة الملاحة

فيما أوضح سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تشغيل العبارة التابعة للوحدة المحلية بالخط الملاحى لقرية المنصورية حيث أنها مزودة بجميع مهام الإطفاء والنجاة طبقاً للمواصفات المتبعة من قبل هيئة النقل النهرى.

ولفت إلى أن العبارة تضم 2 موتور قدرة كل منهما 230 حصان ، وتصل حمولتها إلى 50 طن ، وتسع 100 راكب ، بجانب 8 سيارات صغيرة ، و4 سيارات كبيرة، ويصل طولها إلى 22 متر ، وبعرض 10 أمتار ، وبغاطس 90 سم .

فيما تستكمل الوحدات المحلية سلسلة جهودها المكثفة لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق المواجهة الحازمة للأوكار الغير مرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية ، وبما يساهم فى بسط الأمن والأمان وتحقيق الإستقرار المجتمعى بمختلف أنحاء المحافظة.