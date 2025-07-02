قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية:خدمة جديدة لتوفير أقرب الوحدات البديلة للمستأجر
أبرزها إيجار تمليكي لمدة 30 سنة.. الحكومة: 3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين
داعش ينشط من جديد.. تفكيك خلية إرهابية موالية للتنظيم في المغرب
وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار بغزة
مدرب ريال مدريد: مبابي في أفضل حالاته قبل مواجهة دورتموند
نقل الداعية السلفي حازم شومان إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة
مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بداية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار والتأكد من انسيابية الحركة بالشوارع
أيمن الرمادي يحسم الجدل حول شكوى الزمالك بسبب مستحقاته
آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث
تركي آل الشيخ لعفيفي: "عساك اتغطيت كويس".. ورد ساخر من المحلل المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بأحدث النظم التكنولوجية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل داخل منفذ خدمة المستفيدين والمنتفعين بمقر فرع التأمين الصحى الشامل بشارع أبطال التحرير ، والذى تم تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بشكل راقى وبأحدث النظم التكنولوجية لتقديم خدمات التسجيل والإشتراك للمواطن الأسوانى بالمنظومة الجديدة فى أقل وقت .

وذلك ضمن 13 منفذ بمختلف المراكز والمدن منهم المركز التكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة ، وأيضاً مركز خدمات مصر بحى العقاد بجوار المدرسة اليابانية ، فضلاً عن المنافذ المماثلة بالمراكز التكنولوجية فى دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو ، علاوة على توافر الخدمة للمنتفعين والمستفيدين بمستشفيات النيل بإدفو ، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والرمد ، بالإضافة إلى منافذ أخرى داخل مستشفيات كوم أمبو ودراو ومعهد الأورام تسهيلاً على المواطنين .

يأتى ذلك فى ظل التشغيل الرسمى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لمتابعة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، ولليوم الثانى على التوالى .

التأمين الصحى الشامل 

وكلف المحافظ بتوافر داخل هذه المنافذ كافة أوجه التيسيرات ، مع توافر المظلات وغيرها من وسائل الراحة .

وخلال لقاءه بالمواطنين الذين يتلقون الخدمة بالمنفذ برفقه الدكتور أيمن عبد الله مدير الفرع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن فترة بداية التطبيق للمنظومة الجديدة تشهد تحديات عديدة يتم التعامل السريع معها وتذليلها ، وإيجاد الحلول العاجلة لها بما ينعكس بشكل إيجابى على أداء الخدمة بالجودة العالية .

ولفت المحافظ إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل شهد تنسيقات عديدة مسبقة نفذتها المحافظة بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحى ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار حيث تم تسكين العاملين المثبتين والمعينين فعلياً ضمن جهود دعم القوى البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بالمنظومة ، ويتم بالتوازى توزيع باقى العاملين المتعاقدين بهدف توفيق الأوضاع بشكل يحقق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم ، وبما يساهم فى تحقيق سبل النجاح للمنظومة الجديدة .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم ، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل وإيجاد الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

الحكومة عن المطالبة بعدم تحرير العلاقة الإيجارية: الأصل في العقود أن تكون رضائية

مجلس النواب

مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم

عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

عياد رزق: انتخابات الشيوخ تعكس التزام الدولة بإرساء دعائم النظام الديمقراطي

بالصور

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

أفضل طرق لشراء سيارة مستعملة دون التعرّض للنصب

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

تسلا تتراجع أمام الصين .. خسائر وانخفاض في الطلب

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد