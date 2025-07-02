أسوان.. تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بأحدث النظم التكنولوجية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل داخل منفذ خدمة المستفيدين والمنتفعين بمقر فرع التأمين الصحى الشامل بشارع أبطال التحرير ، والذى تم تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بشكل راقى وبأحدث النظم التكنولوجية لتقديم خدمات التسجيل والإشتراك للمواطن الأسوانى بالمنظومة الجديدة فى أقل وقت .

وذلك ضمن 13 منفذ بمختلف المراكز والمدن منهم المركز التكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة ، وأيضاً مركز خدمات مصر بحى العقاد بجوار المدرسة اليابانية ، فضلاً عن المنافذ المماثلة بالمراكز التكنولوجية فى دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو ، علاوة على توافر الخدمة للمنتفعين والمستفيدين بمستشفيات النيل بإدفو ، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والرمد ، بالإضافة إلى منافذ أخرى داخل مستشفيات كوم أمبو ودراو ومعهد الأورام تسهيلاً على المواطنين .

يأتى ذلك فى ظل التشغيل الرسمى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لمتابعة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، ولليوم الثانى على التوالى .

التأمين الصحى الشامل

وكلف المحافظ بتوافر داخل هذه المنافذ كافة أوجه التيسيرات ، مع توافر المظلات وغيرها من وسائل الراحة .

وخلال لقاءه بالمواطنين الذين يتلقون الخدمة بالمنفذ برفقه الدكتور أيمن عبد الله مدير الفرع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن فترة بداية التطبيق للمنظومة الجديدة تشهد تحديات عديدة يتم التعامل السريع معها وتذليلها ، وإيجاد الحلول العاجلة لها بما ينعكس بشكل إيجابى على أداء الخدمة بالجودة العالية .

ولفت المحافظ إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل شهد تنسيقات عديدة مسبقة نفذتها المحافظة بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحى ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار حيث تم تسكين العاملين المثبتين والمعينين فعلياً ضمن جهود دعم القوى البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بالمنظومة ، ويتم بالتوازى توزيع باقى العاملين المتعاقدين بهدف توفيق الأوضاع بشكل يحقق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم ، وبما يساهم فى تحقيق سبل النجاح للمنظومة الجديدة .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم ، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل وإيجاد الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .