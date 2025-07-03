حملات تفتيشية بأسوان لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية

نفذت مديرية العمل بأسوان حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت الصناعية، بالتعاون مع الجهات المختصة بالتنمية الصناعية والبيئة، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والضوابط المنظمة بهدف توفير بيئة عمل مناسبة، ما يحافظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من جميع المخاطر المحتملة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وأوضح محمود عيسى، وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة.

وقال إن الحملة أسفرت عن رصد قيام أحد مصانع تقطيع الرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بمخالفة شروط التراخيص الصادرة، وعدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، وتم على الفور تحرير محضر مخالفة، وذلك بواسطة المهندس طه فتحى، المفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان.

وتم التشديد على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المنشأة والعاملين فيها.

جهود متنوعة

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بالمحليات بمواصلة التنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الإطار، ووفقاً لمعلومات واردة لإدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغرض طرحها بالأسواق، فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز برئاسة أحمد عبد القادر، وسيد فواز، مأمورى الضبط، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف، ورئيس مكتب رخص المحلات على عبد الله.

وتمكنت اللجنة من ضبط القائم بإدارة المخزن.

وتم ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تقدر بنحو 700 كجم من المواد الغذائية والمشروبات الغازية وعصائر وبسكويت.

وتمت مواجهة صاحب المخزن الذى اعترف بإدارته بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتشميع المخزن، مع تحرير محضر جنح اقتصادية، وتم العرض على النيابة العامة لإصدار أوامرها بإعدام المضبوطات.