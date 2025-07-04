توريد 553 ألف و200 طن قمح لصوامع أسوان حتى الآن

تابع لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنتظام أعمال توريد وإستلام القمح وذلك فى ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة حيث وصل إجمالى الكميات الموردة حتى الآن إلى 553 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025 ، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح بأنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات إستلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم بالصوامع والشون والبناكر المخصصة داخل وخارج المحافظة ، وخاصة مع زيادة المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 ألف و 547 فدان.

توريد القمح

ومن جانبه أشار المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يتم تحفيز وتشجيع المزارعين للإستمرار فى توريد القمح بشكل منتظم.

وأضاف بأن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 400 ألف و 600 طن داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان ، و 152 ألف و 600 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.