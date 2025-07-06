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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: غلق وتشميع للمحال المخالفة.. وشركة فرنسية تصوّر فيلمًا وثائقيًا عن الحضارة المصرية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 5 /7 /2025 أحداثًا متنوعة .

غلق وتشميع المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفة وغير المرخصة في أسوان
 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، حملة إستهدفت المنشآت المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات وكافيهات جديدة ، ليصل إجمالى ما تم غلقه بداية من يوليو الجارى 53 محلاً وكافيه مخالف. 

وشارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، فضلاً عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية ، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

ويأتى ذلك ضمن جهود مكثفة تبذلها الأجهزة المختصة بالوحدات المحلية لتنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المشددة بشأن إغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن.

جهود متنوعة

شركة فرنسية تصور فيلما وثائقيا عن الحضارة المصرية والسياحة في أسوان
 

أنهى وفد من شركة الإنتاج الفرنسية LABEL NEWS زيارته إلى أسوان، بعد الانتهاء من تصوير الجزء الأول من فيلم وثائقي جديد بعنوان "Egypt’s Atlantis: The Last Secret" (أتلانتس مصر: السر الأخير)، ويرأس الوفد المخرج فرانسوا بوميز، ويضم المخرجة آن-فلير ديليستر والمعد بندكت لوير.

يتناول الفيلم إعادة بناء مدينة "ثونيس هيراكليون" الغارقة، وهي مدينة كانت تعد أهم المراكز التجارية في منطقة البحر المتوسط قبل 1200 عام، وموطن للمعبد الذي افتتحته كليوباترا.

تموين أسوان تضبط 388 مخالفة متنوعة في مجال المخابز البلدية والأسواق
 

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، إنه بناء على تعليمات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ونجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة متتالية أسفرت عن ضبط وتحرير 388 مخالفة متنوعة.

وشملت المضبوطات تحرير 209 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز البلدية منها نقص أوزان الخبز ، وعدم مطابقة مواصفات الخبز ، والتوقف عن الإنتاج والتصرف فى الحصة وغيرها من المخالفات ، وتم إيقاف عدد 15 مخبز لمدة شهرين لتحقيق مبيعات وهمية. 

فضلاً عن تحرير 179 محضر جنحة ضد مخالفين فى مجال الأسواق حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية عصائر ولانشون وزيوت وحلويات ، بالإضافة إلى علب تونه وسردين وماكريل واجبان ، وكبده مجمدة وخضار منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كمية من السكر لعدم تدوين الأسعار وضبط كمية من البنزين 92 قدرها 440 لتر لتجميعه فى جراكن تمهيداً لبيعه بالسوق السوداء .

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