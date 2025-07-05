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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة فرنسية تصور فيلما وثائقيا عن الحضارة المصرية والسياحة في أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أنهى وفد من شركة الإنتاج الفرنسية LABEL NEWS زيارته إلى أسوان، بعد الانتهاء من تصوير الجزء الأول من فيلم وثائقي جديد بعنوان "Egypt’s Atlantis: The Last Secret" (أتلانتس مصر: السر الأخير)، ويرأس الوفد المخرج فرانسوا بوميز، ويضم المخرجة آن-فلير ديليستر والمعد بندكت لوير.

يتناول الفيلم إعادة بناء مدينة "ثونيس هيراكليون" الغارقة، وهي مدينة كانت تعد أهم المراكز التجارية في منطقة البحر المتوسط قبل 1200 عام، وموطن للمعبد الذي افتتحته كليوباترا.

غرقت المدينة في خليج أبي قير بسبب انهيار أرضي ناتج عن بنائها على أرض رخوة، وتم العثور عليها في عام 2001 بعد قرون من الاعتقاد بأنها مجرد أسطورة.

يعتمد الفيلم على تصوير أكثر من 30 ألف قطعة أثرية تم اكتشافها بتقنية الـ 3D، بهدف استكشاف ماضي الحضارة المصرية اليونانية لهذه المدينة. 

وأوضح منسق الوفد، وائل المشنب، أن فكرة الفيلم تقوم على الربط بين الحضارة الفرعونية وامتدادها وتأثيرها على الحضارات اللاحقة، خاصة عصر كليوباترا والإسكندر الأكبر.

الحضارة المصرية 

سيُبث الفيلم على قناة France 5 الفرنسية، ومن المتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية تتجاوز مليون ونصف مشاهد فرنسي، خاصة أنه سيعرض على جميع القنوات الحكومية الفرنسية.

تم تصوير مشاهد الفيلم في عدة مواقع أثرية هامة، بما في ذلك معبد آمون، حيث تم تعميد الإسكندر الأكبر، والمتحف القومي واليوناني الروماني بالإسكندرية، بالإضافة إلى معبد الكرنك بالأقصر، ومعبد حورس بأسوان.

تجدر الإشارة إلى أن المخرج فرانسوا بوميز له باع طويل في إعداد الأفلام الوثائقية عن الحضارة المصرية والسياحة في مصر. 

فمنذ عام 2016 وحتى الآن، قدم بوميز ما يقرب من 40 ساعة من الأفلام الوثائقية التي تم بثها على أكثر من 22 قناة فرنسية ودولية، مما لعب دورًا هامًا في الترويج للحضارة الفرعونية.

وقد عبر بوميز عن حبه الشديد للحضارة المصرية من خلال نيته تأليف كتاب جديد بعنوان "سحر مصر"، يتناول فيه مقتطفات من تاريخ الحضارة المصرية ويسلط الضوء على إسهامات علماء الآثار الفرنسيين الذين تركوا بصمات لا تُنسى في هذا المجال.

من المقرر أن يُعرض الفيلم في بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الجزء الثاني من التصوير.


 

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