تموين أسوان تضبط 388 مخالفة متنوعة في مجال المخابز البلدية والأسواق

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، إنه بناء على تعليمات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ونجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة متتالية أسفرت عن ضبط وتحرير 388 مخالفة متنوعة.

وشملت المضبوطات تحرير 209 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز البلدية منها نقص أوزان الخبز ، وعدم مطابقة مواصفات الخبز ، والتوقف عن الإنتاج والتصرف فى الحصة وغيرها من المخالفات ، وتم إيقاف عدد 15 مخبز لمدة شهرين لتحقيق مبيعات وهمية.

فضلاً عن تحرير 179 محضر جنحة ضد مخالفين فى مجال الأسواق حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية عصائر ولانشون وزيوت وحلويات ، بالإضافة إلى علب تونه وسردين وماكريل واجبان ، وكبده مجمدة وخضار منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كمية من السكر لعدم تدوين الأسعار وضبط كمية من البنزين 92 قدرها 440 لتر لتجميعه فى جراكن تمهيداً لبيعه بالسوق السوداء .

جهود تموينية

ويأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان داخل الأسواق على كافة الأنشطة التجارية والمخابز البلدية ومحلات الجزارة ومحطات الوقود وتعبئة أسطوانات البوتاجاز للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة ، والقضاء على أى محاولات لإحتكار السلع الأساسية لتوفيرها بالكميات المناسبة أمام جمهور المواطنين لتلبية إحتياجاتهم منها على أكمل وجه ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت المنشآت المخالفة ، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات وكافيهات جديدة ، ليصل إجمالى ما تم غلقه بداية من يوليو الجارى 53 محلاً وكافيه مخالف.

وشارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية ، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.