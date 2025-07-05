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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفة وغير المرخصة في أسوان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، حملة إستهدفت المنشآت المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات وكافيهات جديدة ، ليصل إجمالى ما تم غلقه بداية من يوليو الجارى 53 محلاً وكافيه مخالف. 

وشارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، فضلاً عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية ، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

ويأتى ذلك ضمن جهود مكثفة تبذلها الأجهزة المختصة بالوحدات المحلية لتنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المشددة بشأن إغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن.

جهود متنوعة 

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 18 محل ومقهى مخالف ، ليصل الإجمالى إلى 102 محل ومقهى وكافية ، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة. 

واستكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين جهودها لفصل التيار الكهربائى عن المحال المخالفة لتوقيتات الغلق المحددة ، فضلاً عن غلق وتشميع 12 محل مخالف ، وهو الذى توازى معه قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 5 محلات وكافيهات بنطاق قروى وادى خريت ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

وفي نفس السياق، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى المرور الميدانى على المحلات والمقاهى والكافيهات لرصد أى مخالف منها حيث يتم على الفور إتخاذ إجراءات الغلق والتشميع ، وقد شهدت الأيام الماضية غلق وتشميع 8 محال وكافيهات ، وتم إتخاذ اللازم حيال أصحابها .

وأنهى وفد من شركة الإنتاج الفرنسية LABEL NEWS زيارته إلى أسوان، بعد الانتهاء من تصوير الجزء الأول من فيلم وثائقي جديد بعنوان "Egypt’s Atlantis: The Last Secret" (أتلانتس مصر: السر الأخير)، ويرأس الوفد المخرج فرانسوا بوميز، ويضم المخرجة آن-فلير ديليستر والمعد بندكت لوير. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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