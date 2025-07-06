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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفيق أوضاع طلاب مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

من أجل بث الطمأنينة فى نفوس أسر وطلاب مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى ، عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقاً لتوفيق أوضاع طلاب المدرسة لإستكمال المرحلة الدراسية خلال العام الدراسى الجديد والسنوات اللاحقة .

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحى .

فقد تم التنسيق بين الجهات المختصة لنقل طلاب الصفوف ( الأول والثانى والثالث ) من مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى إلى المدارس التابعة لمديرية الشئون الصحية ( داخل مدينة أسوان ) .

التمريض 

وأيضاً فيما يتعلق بطلاب الصفين ( الرابع والخامس ) فسيتم نقلهم إلى المعهد الفنى الصحى التابع لوزارة الصحة ، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر المدرسة الحالى بحيث يتم تقديم الطلبات للصفوف الثلاث بإسم مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بمديرية الصحة .

وبالنسبة للصفوف الرابع والخامس يقدم بإسم مدير المعهد الفنى الصحى ، ويتم تنفيذ ذلك مجاناً وبدون أى رسوم .

علماً بأنه تم ضم جميع العاملين بالمدرسة لفرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان طبقاً لبروتوكول نقل التبعية المعتمد .

هذا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين حركة سيرهم والحد من حوادث الطرق .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع مراجعة ومتابعة إجراءات الأمان على الطرق السريعة حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، وأيضاً منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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