توفيق أوضاع طلاب مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى بأسوان

من أجل بث الطمأنينة فى نفوس أسر وطلاب مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى ، عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقاً لتوفيق أوضاع طلاب المدرسة لإستكمال المرحلة الدراسية خلال العام الدراسى الجديد والسنوات اللاحقة .

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحى .

فقد تم التنسيق بين الجهات المختصة لنقل طلاب الصفوف ( الأول والثانى والثالث ) من مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى إلى المدارس التابعة لمديرية الشئون الصحية ( داخل مدينة أسوان ) .

التمريض

وأيضاً فيما يتعلق بطلاب الصفين ( الرابع والخامس ) فسيتم نقلهم إلى المعهد الفنى الصحى التابع لوزارة الصحة ، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر المدرسة الحالى بحيث يتم تقديم الطلبات للصفوف الثلاث بإسم مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بمديرية الصحة .

وبالنسبة للصفوف الرابع والخامس يقدم بإسم مدير المعهد الفنى الصحى ، ويتم تنفيذ ذلك مجاناً وبدون أى رسوم .

علماً بأنه تم ضم جميع العاملين بالمدرسة لفرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان طبقاً لبروتوكول نقل التبعية المعتمد .

هذا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين حركة سيرهم والحد من حوادث الطرق .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع مراجعة ومتابعة إجراءات الأمان على الطرق السريعة حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، وأيضاً منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء .