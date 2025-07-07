سقوط طالب من قطار أسوان - القاهرة بمحطة المنشاة في سوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة إصابة طالب شاب، إثر سقوطه من قطار "أسوان/ القاهرة" خلال تهدئة القطار على رصيف محطة المنشاة، بالرغم من أنها ليست محطة توقف رسمية له، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما ورد لمركز شرطة المنشاة محضرًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاة، يفيد بسقوط أحد الركاب من القطار أثناء تهدئته بمحطة المنشاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تهدئة القطار القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، على رصيف محطة المنشاة "غير المقرر وقوفه بها"، اختل توازن أحد الركاب حال وقوفه على باب إحدى العربات، مما أدى إلى سقوطه على الرصيف وإصابته.

وتبين أن المصاب يُدعى "خالد ع.ع.ذ" 19 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، وقد أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وبسؤال المصاب، أفاد بمضمون ما حدث، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في إصابته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.