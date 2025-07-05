انهيار جزئي بمنزل من طابقين في سوهاج

شهد مركز سوهاج، صباح اليوم، واقعة انهيار جزئي في أحد المنازل دون حدوث أي إصابات بشرية، حيث انهار سقف الجزء الخلفي من الطابقين الأول والثاني بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي في منزل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المنزل ملك المدعو "محمود ح. أ. أ"، 59 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية، ويقطنه بصحبة زوجته فقط، وقد تم إخلاؤه بالكامل عقب الحادث كإجراء احترازي.

وتبين أن الانهيار شمل جزءًا من سقف الطابقين الأول والثاني في الجهة الخلفية من المنزل، دون أن يتسبب ذلك في أي تأثير على المنازل المجاورة، أو وقوع إصابات.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما حدث، مرجحًا سبب الانهيار إلى تقادم المبنى وتهالكه، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمعاينة المنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.