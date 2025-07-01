مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل، أسفر عن مصرع شابة في بداية العقد الثالث من عمرها، أثناء استقلالها الدراجة رفقة شقيقها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري دائرة المركز، ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية يقودها المدعو "أحمد م. ع. س."، 32 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وبين سيارة نصف نقل يقودها "علي ص. ع. ع."، 31 عامًا، سائق، ويقيم بمركز دار السلام.

وتبين من المعاينة أن قائد الدراجة كان يسير عكس الاتجاه أعلى الكوبري المشار إليه، وأثناء محاولة قائد السيارة تفادي الاصطدام، اصطدمت الدراجة من الجانب الأيمن الخلفي للسيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة "نداء م. ع. س."، 21 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وهي شقيقة قائد الدراجة، حيث تم نقل جثمانها إلى مستشفى برديس المركزي.

وبسؤال قائدي المركبتين، أقرا بمضمون ما جاء بالفحص، كما نفى قائد الدراجة البخارية وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.