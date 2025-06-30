رئيس جامعة سوهاج باحتفال 30 يونيو: الثورة أكدت أن مصر لم تسقط

اجتمع شباب جامعة سوهاج في مسيرة ضخمها يقودها الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة جسدوا فيها عزيمة الشعب المصري الأبي، مستلهمين روح ثورة 30 يونيو المجيدة، بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والعاملين والطلاب من مختلف الكليات.

وأوضح النعماني تأتي الذكرى ال12 لثورة يونيو لتؤكد ان فخامة الرئيس السيسي قاد معركة التعمير والبناء ونجح في تغير وجه الحياة فى كل شبر من أرض الوطن.

جامعة سوهاج

وأعاد الأمن والأمان والاستقرار فى ربوعها، فكل التحية والتقدير لفخامتة ولجموع الشعب المصري ورجال الجيش والشرطة البواسل والأيادي العاملة بجميع الميادين.

وأشاد النعماني بكلمة الرئيس السيسي والتى أكد فيها "ان الطريق لم يكن سهلاً، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.

ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، مضيفا اننا نجدد عهدنا هنا من جامعة سوهاج لنؤكد جميعا أننا نقف خلف القيادة السياسية بكل قوة لتبقي مصر عظيمة إلى الأبد، موضحا أن هناك بعض التحديات لا تزال موجودة تتطلب منا التكاتف جميعاً.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وصولاً إلى البوابه الرئيسيه، في أجواء حماسية تخللتها الأغاني الوطنية والهتافات الداعمة للدوله المصرية، حيث اصطفت المسيرة، والقي رئيس الجامعة كلمته أمام جموع الطلاب احتفالا بذكري هذا اليوم المجيد.