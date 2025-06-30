عامل يشعل النيران في توكتوك ابن عمه بالمنشأة في سوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، إقدام عامل على إشعال النيران في مركبة "توك توك" مملوكة لابن عمه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب حريق في مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب في توك توك ملك المدعو "علاء ن. ع. د" – 29 عامًا – سائق توك توك، ويقيم ببندر المنشاة، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات.

وأسفر الحريق عن تلفيات جزئية في المركبة، تمثلت في احتراق السقف الجلد والجزء الأمامي من التوك توك.

واتهم مالك المركبة نجل عمه المدعو "عاطف م. ع. د"، 29 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، بإضرام النيران عمدًا في مركبته بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه ألقى كمية من مادة معجلة الاشتعال "بنزين" على المركبة وأشعل فيها النيران انتقامًا من قريبه بسبب الخلاف المالي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.