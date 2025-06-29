طفرة كبيرة.. رئيس جامعة سوهاج يكشف كيف تم تطوير التعليم بعد ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور حسان نعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن ملف التعليم، كان واحد من الأولويات التي يهتم بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هناك طفرة ونقلة نوعية ليس فقط في المنشأت ولكن على مستوى المناهج والبرامج وقاعات التدريس والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب والاختراعات والإبتكارات.

وقال حسام نعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة، عبر فضائية المحور، أن جامعات مصر ما قبل عام 2014 كان 54 والأن أصبح 128 جامعة، مؤكدا أن هذا يدل على الطفرة التي حدثت في التعليم.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة عملت على مبادرة “حياة كريمة”، من حيث الإشراف الهندسي على المشروعات، من كلية الهندسة، وكلية الطب من خلال القوافل الطبية