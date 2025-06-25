طلاب برنامج المساحة بآداب سوهاج يصممون أطلس وتخطيط مكاني باستخدام gis

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بطلاب المستوي الرابع ببرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، بقاعة مجلس الجامعة بمقر الجامعة القديم.

واستعرض الطلاب عدد من مشروعات التخرج الهامة التى تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتساهم فى خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية بالوطن.

جامعة سوهاج

وخلال اللقاء أشاد النعماني، بالمستوى الاحترافي المتميز لمشروعات تخرج الطلاب والتى تتوافق مع المستجدات التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن المشروعات المنفذة تعكس مدى تفوق الطلاب وامتلاكهم مهارات وخبرات عالية تؤهلهم للعمل فى كافة المشروعات القومية العملاقة بالدولة.

ووجه الشكر لادارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقسم، وجميع القائمين على الإشراف ومتابعة مشروعات التخرج برنامج المساحة، متمنياً المزيد من التميز والإبداع، وابتكار أفكار جديدة وتنفيذ مشروعات بحثية مثمرة تخدم المجتمع وتنهض بالوطن.

وقال الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، أن مشروعات تخرج طلاب برنامج المساحة تعد نقلة نوعية فى تطور أداء البرنامج، والذى يمثل نموذجا للتكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي بما يخدم قضايا المجتمع، الأمر الذي يدل على المستوى الأكاديمي المتميز للطلاب، والمستوى الاحترافي للخريجين.

ووجه خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المستمر وتلبيته كافة احتياجات الكلية، وتوفير التيسيرات والمتطلبات اللازمة لسير العملية التعليمية على أعلى مستوى من الجودة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد فوزي ضاحي أستاذ المقرر والمشرف على المشروعات، أن الطلاب قدموا مشروع بعنوان "استخدام منهجية التحليل المكاني في تقييم الملائمة المكانية للخصائص الطبيعية والبشرية ببعض مراكز محافظة سوهاج"، وقام الطلاب خلاله بتصميم (أطلس لمحافظة سوهاج).

يضم جميع الخصائص الطبيعية والبشرية في شكل مجموعة من الخرائط التي تم انتاجها وتصميمها بواسطة برامج نظم المعلومات الجغرافية، مضيفاً أن المشروع الثاني الذي قدمه الطلاب بعنوان" التخطيط المكاني لاختيار المواقع المثلي لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائيه بمركز سوهاج باستخدام gis".

والذى يهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، التشجيع على انتشار المركبات الكهربائية وزيادة الاعتماد عليها، تطوير محطات الوقود الحالية والاستفادة من أماكنها، مشيراً إلى أن المشروعات التخرج الطلابية يشرف عليها كلا من الدكتور علاء كليب جاد، والدكتورة خلود السيد علي المعيدين بالقسم.