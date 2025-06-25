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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلاف على «موتوسيكل» يُشعل مشاجرة بالخرطوش في سوهاج.. وسقوط شابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد قسم أول سوهاج مشاجرة عنيفة بين أربعة أشخاص، بسبب خلاف على ملكية دراجة بخارية، أسفرت عن إصابة شابين بطلقات خرطوش، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول عبده م.ع.م - 48 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة القسم.
محمود ح.م.ا - 18 عامًا، عامل، ومقيم بنفس العنوان، مصابًا برش خرطوش بالوجه- مصطفى ف.ر.ف - 23 عامًا، طالب، ومقيم بدائرة القسم، مصابًا برش خرطوش بالكتف الأيمن"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج, والطرف الثاني:" عاطف ع.ح.م 35 عامًا، عاطل، ومقيم بمركز البلينا".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الواقعة، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي بالسب، فيما اتهم الطرف الأول "عاطف" بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط، ما أدى إلى إصابة الشابين من الطرف الأول.

وبحسب التحريات، نشب الخلاف على خلفية نزاع سابق بين "عبده" و"عاطف" حول ملكية دراجة بخارية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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