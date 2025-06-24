محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنجاح 64.39%

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 64.39% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 94 ألفا 405 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 60 ألف 544 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 64.39%

محافظة سوهاج

ووجه "سراج" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم .