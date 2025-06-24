احتفال خاص في متحف سوهاج يحتفل بـمناسبة يوم الأباء

عرض متحف سوهاج القومي ،قطعة أثرية نادرة "تمثال الآب وابنه" ،بمناسبة عيد الأب، واحتفاءً بدور الأباء فى المجتمع وتقديرًا وامتنانًا لجهودهم .

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي ، أن تمثال الأب وابنه مزدوج من الجرانيت الرمادى من عصر الدولة الحديثة الأسرة التاسعة عشر يمثل الكاهن "مري" الذي حمل لقب الكاهن الأكبر للمعبود أوزير وابنه " ون نفر " الذى ورث نفس المنصب ، يجلسان على مقعد مشترك فى دلالة على العلاقة الوثيقة بينهما.

أفادت إدارة المتحف ، أن عائلات الكهنة في الأقاليم المصرية القديمة ، كانت تفتخر بوظيفة الكاهن ،حيث تنتقل الوظيفة في كثير من الأحيان من الأب إلى الابن وتنوعت وظائف الكهنة في المعابد وكان أعلاها منصب الكاهن الأكبر الذى لقب "خادم المعبود".

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

