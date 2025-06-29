وكيل تعليم سوهاج لـ"صدى البلد": سنحقق في شكاوى ضد مدرسة لزيادة المصاريف

في أول رد رسمي على شكاوى أولياء الأمور بشأن الزيادة الكبيرة في مصروفات إحدى المدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية لم تتلقى شكاوى بشأن ارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه خلال العام الدراسي الجديد، ولكن سيتم فحص الأمر بشكل دقيق.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إدارة التعليم الخاص بالمديرية ستبدأ في مراجعة الموقف المالي والإداري للمدرسة المشار إليها، وفي حال ثبوت وجود مخالفة للوائح والقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات.

سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال إدارة المدرسة، مشددًا على أن الوزارة لا تتهاون مع أي جهة تعليمية تتجاوز القواعد.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو حماية حق الطالب وولي الأمر في تعليم آمن وعادل، ولن نسمح باستغلال الأسر تحت أي ظرف، وسنتعامل بكل حسم مع أي مدرسة يثبت تجاوزها للوائح المنظمة".

بعد ارتفاع المصروفات 30%.. أولياء الأمور بسوهاج يبحثون عن مدارس بديلة لإنقاذ أبنائهم من استغلال مدرسة خاصة

وكانت قد شهدت محافظة سوهاج، غضب مئات الأسر حالة، بعدما فوجئ أولياء الأمور بقرار إحدى المدارس الخاصة برفع المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 30% عن العام الدراسي الماضي، دون إنذار مسبق أو سند قانوني واضح، ما دفع الكثير منهم إلى بدء رحلة بحث مضنية عن مدارس بديلة يمكنهم نقل أبنائهم إليها.

ويؤكد عدد من أولياء الأمور أن المدرسة لم تكتفِ بزيادة المصروفات الأساسية، بل أضافت رسومًا إضافية على الأنشطة والكتب والخدمات، ما جعل التكلفة الإجمالية تفوق قدرة أغلب الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضافوا أن إدارة المدرسة ترفض الاستماع لأي شكاوى أو تظلمات، وتُصر على تحصيل الرسوم الجديدة كاملة دون تقديم اية توضيحات، مبررين هذه الزيادة بزيادة رواتب المعلمين والموظفين بالمدرسة.