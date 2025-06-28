محافظ سوهاج يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم

في إطار حرصه على دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم الإقليمي، من خلال الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار: “تبرعك بالدم حياة”.

وذلك بحضور النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة مريم ظريف مدير بنك الدم الإقليمي بسوهاج.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد حملة التبرع بالدم المقامة بميدان الثقافة، حيث اطمأن على سير أعمال التبرع وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، وتحت إشراف طبي متكامل.

وأعرب "سراج" عن تقديره لجهود القائمين على الحملة، موجّهًا الشكر للمتبرعين على دورهم الإنساني النبيل، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يُعد سلوكًا حضاريًا وواجبًا وطنيًا يعكس روح التضامن والتكافل، ويسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

كما تفقد المحافظ بنك الدم الإقليمي بمدينة سوهاج، مؤكداً دعم الدولة الكامل لمنظومة بنوك الدم والعمل على تعزيز أرصدتها لتلبية الاحتياجات الطارئة والروتينية للمرضى والمصابين.

وذلك في إطار استراتيجية شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيدًا بمؤسسات المجتمع المدني المشاركة الفاعلة في حملات التبرع بالدم، ليس فقط في المناسبات، بل على مدار العام.

محافظة سوهاج

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المديرية أعدت خطة متكاملة لتنظيم فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، شملت تنفيذ حملات في 8 مواقع عامة ومنشآت طبية.

أبرزها:" ميدان الثقافة، والمستشفيات العامة بسوهاج، وطهطا، وجرجا، والمستشفيات المركزية بجهينة، ودار السلام، والبلينا، وطما".

وذلك إلى جانب برامج توعية تستهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي والدوري بين المواطنين.

وعلى هامش الفعاليات، قام المحافظ بتفقد أقسام ومعامل بنك الدم الإقليمي بسوهاج، وشهد الاحتفالية التي أقيمت بالبنك، والتي بدأت بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، وفيلمًا تسجيليًا توعويًا، واختُتمت بتكريم عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تقديرًا لدورهم الإيجابي في دعم حملات التبرع بالدم.