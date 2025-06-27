سوهاج .. حريق يلتهم محتويات محل أدوات منزلية في أخميم

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل محل أدوات منزلية بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن احتراق بعض المحتويات دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية ملك المدعو "عصام ا. ع. ع" - 52 عامًا، صاحب المحل، ويقيم بذات الناحية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقار بالكامل.

أسفر الحريق عن احتراق عدد "2" مرتبة، وعدد "3" مكنسة كهربائية، دون حدوث أية إصابات بشرية، وبسؤال مالك المحل، أقر بمضمون ما حدث.

ورجح أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بمفتاح تشغيل أحد المصابيح داخل المحل، كما أكد عدم اتهامه لأحد، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.