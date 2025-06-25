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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بالعام الهجري الجديد، والذي أقيم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج ووكلاء وزارات الشباب والرياضة، والصحة، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للشيخ الضبع محمد أحمد مدير عام الوعظ ولجنة الفتوى بالأزهر، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

وتحدثوا خلالها عن الهجرة النبوية المشرفة، والدروس المستفادة منها، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلاها مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكرى المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير واليمن والبركات.

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