إصابة 19 شخصًا إثر تصادم ميكروباص وملاكي بدار السلام في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، منذ قليل، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كسور وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، ثم جرى تحويل عدد منهم إلى مستشفيات حكومية وخاصة لمتابعة حالتهم الصحية.

اسماء المصابين

وتضم قائمة المصابين كلًا من:" رضا عبد الحليم حسين، 48 عامًا، من أبو تشت- فاطمة حسن عثمان، 8 أعوام- حمزة حسن عثمان، 10 أعوام- آمنة فؤاد محمد، 43 عامًا- يوسف سيد عبد الغني، 13 عامًا، من حلوان".

“نهى راشد محمد، 29 عامًا، من عزبة البوصة- علي محمد علي، 5 أعوام- كيان محمد علي، عامان- ندى سيد عبد الغني، 18 عامًا- محمود إسماعيل قاسم، 38 عامًا- ابتسام ناصر محمود، 35 عامًا- يوسف محمود إسماعيل، 3 أعوام”.

"حنين محمود إسماعيل، 13 عامًا- محمد محمود إسماعيل، 8 أعوام- إسماعيل محمود إسماعيل، 6 أعوام- مجدي علي عبد الشكور، 53 عامًا- آمال محمد موسى، 27 عامًا- هدى محمد موسى، 34 عامًا".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.