سوهاج.. جولة مفاجئة بمشروعات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية مفاجئة بمركز ومدينة المنشاة، في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وقد رافقه خلال الجولة عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة طريق السنترال/ ترعة العنبرية، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية، استعدادًا لأعمال الرصف المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025/2026.

بطول كيلومتر وعرض 12 مترًا، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما تفقد شارع عبد المنعم رياض، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، والذي يبدأ من مدخل المدينة بطول 7 كيلو متر حتى ميدان الشهداء.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة، على أن يتم البدء في أعمال الرصف مع بداية يوليو المقبل ثم باقي طرق وشوارع المدينة تباعا، مع الاهتمام بالإضاءة والمظهر العام للشوارع، بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل برئاسة السكرتير العام غدا الخميس، وبحضور هيئة الطرق والكباري، لعرض الموقف التنفيذي للمشروع.

ووضع جدول زمني للبدء في أعمال الرصف والتطوير، لما للطريق من أهمية كبيرة في الربط بين المنشاة وقرية الزوك وتيسير حركة النقل والمواصلات.

وفي إطار اهتمامه بالرقابة على الأنشطة التجارية، حرص المحافظ خلال جولته على دخول أحد المطاعم للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

محافظة سوهاج

وتفقد التراخيص الخاصة بالمحل، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مخالفة، كما تفقد أحد المقاهي للتأكد من التزامه بالضوابط القانونية والاشتراطات البيئية والصحية، مؤكدًا أن صحة المواطن وسلامته على رأس أولويات المحافظة.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى المنشاة المركزي، حيث اطمأن السيد المحافظ على سير العمل بأقسام الاستقبال، الأطفال، والأشعة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بكل من الأثاث الطبي وغير الطبي داخل المستشفى، بما يضمن تقديم أقصى درجات الرعاية للمرضى، و مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام داخل المؤسسات الصحية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات المنشاة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية لخطوط السير، مشددًا على أن أي تقصير في هذا الشأن سيُحاسب عليه المسئول فورًا، حرصا على حماية حقوق المواطنين وضبط الأداء الخدمي.

وأكد "سراج" أن الجولات الميدانية تهدف إلى المتابعة اللحظية للمشروعات الخدمية والتنموية، والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمحافظة سوهاج.