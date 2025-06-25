جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 20 من الطلاب ذوي الإعاقة

احتفلت جامعة سوهاج بتخريج الدفعة ٢٠ من الطلاب ذوي الإعاقة، في عدد من الكليات المختلفة، وتكريم مترجمي لغة الإشارة الذين تولوا الترجمة للغة الإشارة للطلاب.

وحضر الاحتفال الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور عماد صوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمي عبد المنعم، نائب مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني"، ان الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وحققت طفرة كبيرة في رعاية حقوق الطلاب ذوي الهمم، وذلك من منطلق احترام الجامعة لأصحاب القدرات المتميزة، حيث أكدت حق الطلاب من ذوي الهمم في الإلتحاق بأي كلية طالما لم تتعارض إعاقتهم معها.

وأضاف أن الجامعة اهتمت بتقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم من خلال مركزي خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ونور البصيرة بالجامعة، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق واستكمال مسيرتهم التعليمية.

ووجه كلا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران الشكر لأولياء الأمور على تحملهم الصعاب ومساندة أبنائهم ليتجاوزوا كافة التحديات التي واجهوها طوال سنوات الدراسة.

واكدوا أن إدارة الجامعة تبذل جهودا حثيثة لضمان استمرارية الخدمات التعليمية المقدمة لطلابها القادرون باختلاف.

وتحرص على دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين منهم وتسليط الضوء على النماذج المضيئة لتكون دافعاََ قوياََ لغيرهم من الطلاب سواء الأصحاء أو من ذوي الهمم.

وأضاف الدكتور عماد الصونيع، أن هذا اليوم يمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجة عالية من الطموح والإرادة من أجل الوصول لأهدافهم.

وقدم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمستمر لطلاب قادرون باختلاف، ورعايته الكاملة لكافة مصالحهم متطلباتهم.