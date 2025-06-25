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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بطهطا.. ويوجه باستمراره حتى ظهر الجمعة القادم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة طهطا، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن افتتاح هذا السوق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية، وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالأسواق التجارية.

ولفت أن سوق طهطا هو السابع من نوعه على مستوى المحافظة بعد أسواق طما وساقلتة وسوهاج وجرجا والمنشاة وأخميم، وجاري العمل على إقامة سوق اليوم الواحد بإحدى القرى وعدم قصره على المراكز والمدن فقط .  

وشهد السوق إقبالاً كثيفًا من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية، ويستمر السوق حتى ظهر الجمعة المقبل.

وأكد "سراج " أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء لرفع العبء عن كاهل الموطنين، وتقديم سلع تنافسية مع الأسواق الخارجية والسيطرة على الأسعار .

وخلال جولته بالسوق، وجه المحافظ بضرورة توحيد الأسعار داخل السوق، والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 300 جنيها بدلاً من 310 جنيهًا، وكيلو السكر إلى 28 جنيها.

كما شدد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة السلع، موجها وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة التموينية ومتابعة السوق يوميًا.

ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

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