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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمال تطوير منطقة العمري بحي غرب سوهاج

جانب من أعمال الرصف بسوهاج
جانب من أعمال الرصف بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

تعاونت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، مع مديرية الطرق، بمتابعة أعمال استكمال رصف وتطوير منطقة العمري وتفرعاتها، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدورية للمشروعات الجارية.

محافظة سوهاج

لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

ومن جانبه أوضح علاء شعراوي رئيس حي غرب أنه جاري تنفيذ توجيهات المحافظ ومتابعة أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة.

خاصة بعد انتهاء أعمال الرصف بشارع النقراشي الغربي مرورا بمنطقة غرب الكوبري، مشيرا إلى أنه جاري العمل على دمج وربط أعمال الرصف والتطوير بالشوارع بعضها ببعض، والعمل على رصف منطقة حي راشد.

واستكمال أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع بالكامل وفقا لخطة الحي خلال الفترة القادمة.

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