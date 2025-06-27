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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرق عامل في ترعة بالمنشاة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقي عامل ثلاثيني مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة فرعية بدائرة المركز، أثناء سيره على الحافة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بغرق شخص في ترعة فرعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تخص المدعو "محمود أ.غ"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشالها بواسطة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وبمناظرته تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية.

وبسؤال شقيقه المدعو "محمد"، 38 عامًا، حاصل على ليسانس، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأن شقيقه كان يسير على حافة الترعة المشار إليها، فانزلقت قدمه وسقط بها، مما أدى لوفاته غرقًا، دون اتهام أحد بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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