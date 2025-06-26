كشف لغز مقتل شاب بطلق ناري في جرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج جريمة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس وآخر بالذراع، في مشاجرة دامية نشبت بينه وبين ابن عمه، بسبب خلافات مالية بينهما على قيمة بيع مركبة "توك توك".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو "أحمد ح.ع.م"، 28 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.

مصاب بطلق ناري في الرأس وآخر بالذراع الأيسر، وتوفي فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

وبسؤال شقيقه المدعو "علي ح.ع.م"، 36 عامًا، عامل، اتهم ابن عمه المدعو "خالد ع.ع.ا"، 36 عامًا، صاحب محل سيراميك، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، ما أسفر عن مقتله، وذلك إثر خلاف مالي نشب بينهما بسبب بيع مركبة "توك توك".

ضبط المتهم



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وأفاد أن الخلافات المالية بينهما كانت سببًا مباشرًا في ارتكابه الجريمة، وأكدت التحريات أن الطرفين أبناء عمومة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.