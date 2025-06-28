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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تمزيق جسد شاب على يد زميله بطما في سوهاج.. والأمن يضبط الجاني

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة اعتداء مؤسفة، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على طعن زميله بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو "مصطفى ع. ع. م" - 18 عامًا، عامل - إلى مستشفى طما المركزي، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى، ويقيم بدائرة المركز.

وبسؤال المصاب، أفاد باتهامه للمدعو "محمود ف. ا. ع" - 18 عامًا، عامل - بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين)، بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الحادث بإرشاده.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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