سوهاج .. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي الشرقي في دار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادث سير مأساوي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي الشرقي ووقوع عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، قيادة "صابر خ. ع. ح"، 31 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة ركاب السيارة، وهم:" بسمة ع. ا. ح، 30 عامًا، ربة منزل مصابة بسحجات بالذراع والقدم اليسرى- نورهان أحمد الورداني حسن، 18 عامًا، ربة منزل مصابة بكدمة بالكتف الأيسر- فايزة خ. ا. ق، 40 عامًا، ربة منزل مصابة بكسر في الفك السفلي وجرح قطعي بالرأس".

"فارس ر. غ. م، 18 عامًا، عامل مصاب بجرح قطعي بالرأس- محمود ا. م. ع، 61 عامًا، عامل مصاب بكدمة بالكتف الأيمن"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين، أفادوا بمضمون ما جاء أعلاه، مؤكدين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار، ونفوا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.