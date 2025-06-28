غرق شاب بالمراغة في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثة مأساوية، حيث لقي شاب عشريني مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل، وتم انتشال جثمانه بواسطة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بغرق شاب بنهر النيل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الغريق يُدعى "أحمد خ. ف. خ"، 20 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز. وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية.

وبسؤال والدة المتوفى، "هديات خ. م. ح"، 45 عامًا، ربة منزل، وعمه "عمرو ف. خ. ح"، 42 عامًا، موظف، وشاهد الواقعة "أدهم خ. ع. ا"، 25 عامًا، عامل، ويقيمون جميعًا بذات الناحية، أفادوا أن الشاب كان يستحم بنهر النيل برفقة الشاهد، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقًا، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفوا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.