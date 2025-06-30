سوهاج.. غرق طالب في ترعة بجهينة

شهد مركز جهينة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، إثر سقوطه في ترعة فرعية أثناء اللهو أمام منزله، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول الطفل "محمد خ. م. أ"، 12 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، إلى مستشفى جهينة المركزي جثة هامدة، إثر إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص، وسماع أقوال والدته المدعوة "عزة ع. أ. ع"، 42 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أفادت أنه أثناء لهو نجلها ولعبه بالكرة أمام المنزل، سقطت الكرة في ترعة فرعية مواجهة للمسكن.

وأثناء محاولته التقاطها انزلقت قدماه وسقط بالمياه، وجرفه التيار مما أدى إلى وفاته غرقًا، وأكدت الأم أنها لا تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، ونفت وجود شبهة جنائية في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.