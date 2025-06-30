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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ سوهاج يحيل تقرير فحص أعمال الجمعية الزراعية بشطورة للنيابة.. ما القصة ؟

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الالتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة والحرص على المال العام، ومكافحة الفساد، قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إحالة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية.

وذلك فيما جاء بالتقرير من تلاعب الجمعية الزراعية بشطورة بحصص المزارعين من الأسمدة خلال الموسم الشتوي 2024/2025، والموسم الصيفي 2025.

وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.

محافظة سوهاج

وجاء هذا القرار عقب عرض التقرير المعد بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة متضمنا نتيجة ما أسفر عنه فحص الجمعية الزراعية بناحية شطورة التابعة للإدارة الزراعية بطهطا.

وقد وجد عدد 569 كارت فلاح رغم عدم تواجد المزارعين بالجمعية أو خارجها، فضلا عن وجود مخالفات أخرى متمثلة في عدم القيد بسجل الخزينة منذ 26 فبراير الماضي، وكذلك عدم تسليم وختم سجل الخزينة الحالي والسابق بختم شعار الجمهورية.

بالإضافة إلى عدم وجود كشوف صرف موقع عليها المواطنين بالاستلام لعدد 188 جوال يوريا خلال الموسم الشتوي 24/25، كما تبين صرف عدد 9 جوال يوريا دون إثباتها في كشوف الصر.

وعدم توقيع المزارعين عليها بالاستلام خلال الموسم الصيفي 2025، وعلى الفور قامت إدارة المراجعة برفع تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى المحافظ.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المحافظة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وإدارة الموارد العامة بالشكل الأمثل، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين، ويضمن عدم التلاعب أو الإنحراف الوظيفي داخل أي مؤسسة من المؤسسات بالمحافظة.

وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي وقائع فساد لضمان انضباط الجمعيات الزراعية وكافة  المؤسسات بالمحافظة حفاظا على المال العام.

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