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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية

تسليم مراكب الصيد بسوهاج
تسليم مراكب الصيد بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عدد 60 عقدا لمراكب صيد للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسة مشوار التنموية، و وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بكورنيش أخميم، بحضور الدكتور أحمد غفران استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة والدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

محافظة سوهاج

وألقى محافظ سوهاج كلمة هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور جمعيا، بثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار.

وقد دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من المبادرات التي تخدم المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وتفقد المحافظ مراكب الصيد التي تم توزيعها على الصيادين وفقاً لقاعدة بيانات المؤسسة وطلبات الحالة المستحقة حيث تم توزيع 60 مركب صيد لصغار الصيادين بمشتملاتها المستخدمة في الصيد، معربا عن تقديره لجهود المؤسسة والقائمين عليها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهدا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما أشاد الصيادين بالمشروع ودعم الدولة مقدمين الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه وتوفيره لمثل هذه المبادرات والبرامج التي يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجاً، وتساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بالصيد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مراكب الصيد الصيادين

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