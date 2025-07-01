شقيقتها السبب .. فتاة تلقي بنفسها من الطابق السادس في سوهاج

شهدت دائرة قسم ثانٍ سوهاج واقعة مؤسفة، إثر سقوط فتاة جامعية من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بسقوط فتاة من شرفة شقتها بالطابق السادس بعقار مكوّن من 6 طوابق بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابة تُدعى "أمل م. م. خ"، 21 عامًا، طالبة جامعية، وتقيم بمركز سوهاج، وكانت تقيم بمفردها داخل شقة بالطابق السادس مملوكة لوالدتها بالعقار محل البلاغ.

وأفادت المصابة في أقوالها بأنها تقيم بمفردها بسبب خلافات مع أهلها، وأثناء تواجدها داخل الشقة، فوجئت بشقيقتها "أسماء"، 22 عامًا، تطرق باب الشقة، فظنت أن أحدًا من أفراد أسرتها جاء معها لإجبارها على العودة للمنزل.

مما دفعها لمحاولة النزول إلى شرفة الطابق الخامس خوفًا من مواجهتهم، إلا أن توازنها اختل وسقطت أرضًا.

وأكدت شقيقتها صحة أقوالها، وأضاف شاهد الواقعة، ويدعى "مصطفى م. م. أ"، 33 عامًا، بائع خضار يقيم بمركز سوهاج، أنه شاهد المصابة أثناء محاولتها النزول من شرفة شقتها إلى شرفة أسفلها، حتى سقطت أرضًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.