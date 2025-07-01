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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: ثورة 30 يونيو إرادة شعب وعزيمة قائد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشف حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تفاصيل احتفاء الطلاب بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلاً: الاحتفالية جاءت لتوعية الطلاب بأهمية الثورة، فهي ثورة إرادة شعب وعزيمة قائد.

وأضاف حسان النعماني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الثورة أخرجت البلاد من نفق مظلم، متابعا: استغلالنا الاحتفاء بالثورة لتوعية الطلاب بالمخاطر التي واجهت الدولة وكيف تخطيناها.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو حاضر، فقد مر عليها 12 عاما، شهدنا خلالهم تطوير وتقدم واضح في البلاد سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو عسكريا، مؤكدا على أن الثورة كانت بمثابة لحظة تاريخية وفاصلة في حياة الدولة.

وشدد على أن الجامعة تنتهز الفرص دائما من أجل توعية الطلاب بالمخاطر التي كانت تحيط البلاد وكيف تصدينا لها، وكيف تعمل الدولة حاليا على حماية مواطنيها وأرضها ضد الكيان المحتل.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو جامعة سوهاج

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