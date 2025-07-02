محافظ سوهاج: وقف الصرف على المصرف الزراعي بالدناقلة لحين تشغيل محطة المعالجة

قرر محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، وقف صرف مياه الصرف الصحي عبر خط السيب النهائي لمحطة المعالجة بقرية الدناقلة التابعة لمركز المنشاة على المصرف الزراعي، وذلك استجابة لمطلب الأهالي، ولحين تشغيل المحطة بكامل طاقتها وإجراء المعالجة الثلاثية وإعادة الصرف بشكل آمن، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي والبيئي وتلبية احتياجات المواطنين.



جاء ذلك اليوم خلال اجتماع موسع برئاسة سكرتير عام المحافظة أحمد السايس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية؛ لبحث الحلول العاجلة لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي بالدناقلة، وضمان انتظام تشغيل المحطة.



وقال أحمد السايس، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وقف خط السيب النهائي للمصرف الزراعي، مع دخول مياه الصرف الصحي بقدرة 3500 متر مكعب إلى حوض المعالجة بالمحطة، على أن تتحمل الهيئة القومية التكاليف اللازمة لتشغيل المحطة حتى الوصول إلى السعة التصميمية البالغة 6000 متر مكعب يوميًا، حيث ما زالت الكمية الحالية في حدود 3000 متر مكعب فقط.

وأكد السايس، أهمية الإسراع في ربط المنازل بالشبكة من خلال الاشتراك الرسمي، مشددًا على أن تعاون الأهالي عنصر أساسي لإنجاح المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى من المحطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق حال عدم الالتزام.



وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد محاضر تسليم محطتين جديدتين للصرف الصحي بمركز المنشأة؛ هما محطة صرف السماكين ومحطة صرف المنشاة رقم (2)، ذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

