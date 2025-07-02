حريق يلتهم غرفة نوم بالبلينا في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، على حريق محدود نشب داخل غرفة نوم بشقة سكنية بمركز البلينا، دون وقوع أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المنازل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب في غرفة نوم شقة بالطابق الثاني لعقار مكوّن من ثلاثة طوابق، ملك المدعوة صابرة م.ر.ع، 60 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء واحدة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء العقار. ولم يُسفر الحريق عن أية إصابات، وأسفر الحريق عن تلفيات مادية تمثلت في احتراق سرير وثلاجة ميني داخل الغرفة.

وبسؤال مالكة الشقة، أفادت بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا في وصلة الثلاجة، مؤكدة عدم اتهامها لأحد، كما نفت وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.