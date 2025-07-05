وفاة سائق وإصابة آخر في تصادم على الصحراوي الغربي بالبلينا في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن وفاة سائق وإصابة آخر؛ وذلك إثر تصادم سيارتين نقل ونصف نقل؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه قنا، بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين السيارة النقل قيادة المدعو "أحمد ع. ر. ع"، 31 عامًا، سائق ويقيم بمركز طما، والسيارة النصف نقل قيادة المدعو "سعيد أ. م. ب"، 26 عامًا، سائق ويقيم بمحافظة القليوبية.

وتبين أن سبب الحادث يعود لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة النصف نقل، مما أدى إلى اصطدامه من الخلف بالسيارة الأولى، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية في الحال.

كما أسفر التصادم عن إصابة مرافقه "محمد ف. أ. م"، 28 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله والمصاب إلى مستشفى أبو تشت المركزي بمحافظة قنا.

وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصاب، أيدا مضمون ما ورد بالفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.