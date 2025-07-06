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محافظ أسوان يشيد بالعاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بالعاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود التى بذلها العاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال العام المنقضى 2024 / 2025، والتى إستهدفت خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة بالتعاون مع شركاء النجاح من الأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات ، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخفض معدلات الأمية.

وطالب المحافظ، بأهمية الاستمرار على نفس النهج للوصول إلى أكبر معدلات من الإنجاز من خلال تكثيف برامج تعليم الكبار ومحو الأمية داخل القرى المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

وأوضحت صفاء عفيفي مدير فرع الهيئة بأسوان، أنه في ظل التنسيق المتواصل مع كافة الجهات المختصة، وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان نجحنا في تحقيق معدلات جيدة للحد من الأمية خلال خطة العام الماضي وذلك بنسبة 85%، بإجمالي 9860 ناجحا، وتم تسليم 4059 شهادة محو أمية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع شركاء النجاح بجامعة أسوان والأزهر الشريف لعقد إمتحانات فورية وإرسال النتائج المعتمدة، مع تعزيز الحس المجتمعي لدى الطلاب نحو المسئولية التعليمية وعقد لقاءات دورية مع الطلاب وتكريم الطلبة المتميزين الذين تمكنوا من محو أمية.

محو الأمية 

وأشارت صفاء عفيفي، إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ 60 قافلة إعلامية وتوعوية مكثفة على مستوى الإدارات الخمس ، والتى شملت تنظيم ندوات مجتمعية ، وتوعوية بمخاطر الأمية منها الشائعات الإلكترونية وسبل المشاركة المجتمعية مع تقديم إمتحانات فورية ، وتسليم شهادات محو أمية ، وتحقيق التمكين الإقتصادى للشباب والمناطق الحمراء بالشراكة مع الجهات الشريكة " حياة كريمة ، ولا أمية مع تكافل ، وتنفيذ المبادرات الرئاسية كمبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وتم بالتوازى تنفيذ 20 ندوة توعوية  للمدرسين والآمين والمتحررين من الأمية على بعض الموضوعات التوعوية.

وأوضحت، أن الفرع قام بفتح فصول محو أمية داخل نطاق بنبان بحري وقبلى والرقبة ، والمنصورية وفقاً لبروتوكول التعاون مع جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان ، وتم إستكتاب (300) دارس ، وتسليم (220) شهادة محو أمية ، مع تنظيم لقاءات توعوية وتأهيل عدد من المجتازين لسوق العمل فى مشروعات الطاقة الشمسية ، والتمكين الإقتصادى على حرف النول والخياطة للسيدات المتحررات من الأمية وعمل مشروعات وتوزيع هدايا مادية وعينية مما أدى إلى نجاح المشروع.

وأضافت مدير الفرع، أنه تم فى نفس السياق تم فتح فصول محو أمية فى مراكز الشباب وفقاً لبروتوكول التعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، ودمج الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية كوسائل تعليمية مبتكرة ، كما تم تنظيم إمتحانات فورية وتسليم الشهادات للمجتازين فى قوافل ومناسبات مجتمعية محفزة ، مع تنفيذ إمتحانات فورية وإستكتابات وتسليم شهادات بالتعاون مع القطاع العسكرى والأمن المركزى ، فضلاً عن تدريب 245 معلم محو أمية على مستوى المحافظة وذلك داخل 14 دورة تدريبية.

وتابعت، أنه تم أيضاً تنفيذ برامج محو أمية داخل العديد من القرى بالتنسيق مع شركاء الإستثمارات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، بالإضافة إلى المشاركة فى مبادرة 100 يوم صحة ، وتم إجراء إمتحانات فورية لـ ( 1000) دارس ، وتم تسليم الشهادات فى إحتفالية مجتمعية ضمن رؤية الدولة فى الدمج والتكامل التنموى بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى ، والمشاركة فى برامج التوعية السكانية وربطها بأهداف التعليم ومحو الأمية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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