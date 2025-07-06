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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع برئاسة محافظ أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع مراجعة ومتابعة إجراءات الأمان على الطرق السريعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين حركة سيرهم والحد من حوادث الطرق .

وحضر الإجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، وأيضاً منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء .

وأثناء الإجتماع كشف محافظ أسوان عن أنه بناءاً على الإتصال بالفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فقد وافق على بدء العمل فى تطوير ورفع كفاءة 25 كم فى أول الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى المسافة بين الكمين الغربى وحتى كوبرى دراو الجديد أمام قرية بنبان .

وهو الذى سيحتاج إلى الإلتزام بالتحويلات القانونية ، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة أثناء تنفيذ المشروع ، علاوة على تركيب مطبات صوتية فى النقاط الساخنة بالطرق السريعة بشكل عام ، وخاصة التى يوجد بها منحيات خطرة فى منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوى الغربى ، والأعقاب بالطريق الزراعى الشرقى .

إجتماع

ولفت المحافظ إلى أنه فى نفس الإتجاه وافق وزير النقل أيضاً على البدء فى صيانة ورفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة فى الوصلة من مدخل مدينة أسوان وحتى أمام كوبرى أسوان الملجم بطول 10 كم أمام قرى أبو الريش ، وهو الذى يتكامل معه التنسيق لإجراء الصيانة بطريق إدفو / مرسى علم ، وخاصة فى الكيلو 60 ، تواكباً مع المشروع الرائد الذى يتم تنفيذه بالطريق فى الـ 10 كيلو الأولى من الطريق ، علاوة على تطوير مسافة 8 كم من طريق المطار .

فيما شهد الإجتماع إستعراض جهود إدارة المرور للكشف على متعاطى المخدرات على الطرق السريعة والداخلية بهدف الحد من حوادث الطرق ، وخاصة المتعلقة بالعنصر البشرى على مدار العام المنقضى ، وهو الذى ساهم فى وجود إنخفاض ملحوظ فى نسب الحوادث على الطرق بنطاق المحافظة فى ظل الإجراءات التى تم إتخاذها خلال الـ 6 أشهر الأخيرة .

فيما تم الكشف عن 4130 سائق للقيادة تحت تأثير المخدر من بينهم 93 حالة إيجابية أثناء الحملات على الطرق السريعة ، وأيضاً  تم الكشف على سائقى المركبات التابعة للمدارس حيث تم إكتشاف 9 حالات إيجابية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

كما تم تكثيف حملات التوعية المرورية لنشر الوعى المرورى ضمن حملة " سلامتك أولاً " ، مع تكثيف حملات ضبط المخالفين لقانون المرور لتحقيق الردع العام حيث تم ضبط 11 ألف و 866 حالة تجاوز للسرعات المقررة ، منها 630 حالة خلال 5 أيام ، و 1450 حالة لعدم إستخدام حزام الأمان أثناء القيادة ، و 801 حالة لإستخدام المحمول أثناء القيادة ، و 1158 حالة للحمولة الزائدة والإرتفاع والبروز ، و 1293 حالة أمن ومتانة للإطارات وكسر الزجاج ، فضلاً عن ضبط 52 حالة للسير عكس الإتجاه .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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